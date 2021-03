Am deutschen Aktienmarkt strebten die Kurse am Dienstag aufwärts. Der DAX gewann 0,66 Prozent hinzu auf 14.558 Punkte. Im Tagesverlauf hatte der Leitindex bei 14.602 Punkten ein neues Rekordhoch verbuchen können. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,89 und 1,12 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 71 Gewinner und 27 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch leicht mit 52 Prozent. Stützend für die Stimmung wirkte ein positiver Ausblick von Volkswagen. Zudem hatten sich die vom ZEW gemessenen Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im März stärker als erwartet verbessert. Die Vorzugsaktie von Volkswagen haussierte um 6,71 Prozent auf 207,85 EUR und belegte damit die DAX-Spitze. Die Wolfsburger hatten die Anleger vor allem mit einem ambitionierten Margenziel begeistert. Bereits länger profitiert die Aktie von der Spekulation auf einen deutlichen Ausbau der Kapazitäten im Bereich Elektromobilität.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nach schwächer als erwarteten Konjunkturdaten zur Schlussglocke 0,38 Prozent tiefer bei 32.826 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es jedoch um 0,53 Prozent nach oben auf 13.152 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Es gab 227 neue 52-Wochen-Hochs und 15 neue Tiefs. Schwach tendierten vor allem die Sektoren Energie, Industrie und Finanzen. Die Nase vorne hatten derweil die Sektoren Kommunikationsdienstleister und Technologie.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,24 Prozent tiefer bei 208,37 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,04 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.536) ein leicht schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed inklusive der neuen Projektionen. Änderungen in der Geldpolitik werden nicht erwartet. Für Kursausschläge könnten vor allem die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz um 19:30 Uhr sorgen. Von der Makroseite sind daneben die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Munich Re und BMW.