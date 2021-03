Diese Analyse wurde am 18.03.2021 um 08:26 Uhr erstellt.

Die BMW-Aktie (WKN: 519000) hatte ausgehend vom im Jahr 2015 verzeichneten Rekordhoch bei 123,75 EUR einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Die Baisse schickte sie im Rahmen von zwei zyklischen Abwärtswellen bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR und damit an das 100%-Projektionsniveau der ersten Welle. Seither arbeitet sich der Anteilsschein des Münchener Autobauers nordwärts. Er konnte dabei die 200-Tage-Linie und die langfristige Abwärtstrendlinie nachhaltig überwinden sowie die langfristig kritische Widerstandszone bei 75,26-79,38 EUR aus dem Weg räumen. Im gestrigen Handel löste das Papier begleitet von sehr hohem Volumen eine mehrtägige Konsolidierung mit einer langen bullishen Tageskerze auf und markierte ein 3-Jahres-Hoch. Als nächste Zielzone fungiert der Bereich 86,74-89,00 EUR. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 91,26-93,87 EUR vorstellbar. Längerfristig relevanter Widerstand befindet sich erst wieder bei 97,50 EUR (Hoch aus dem Jahr 2018). Mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren würde der zeitnahe Beginn einer Konsolidierung nicht überraschen. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers lauten 80,99/81,28 EUR und 76,11 EUR. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der massiven Supportzone bei 68,87-72,44 EUR.