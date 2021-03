Diese Analyse wurde am 19.03.2021 um 08:25 Uhr erstellt.

Die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866) hatte vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 1.626 USD dynamisch bis auf ein im September verzeichnetes Allzeithoch bei 3.552 USD zulegen können. Seither prägt eine seitwärts gerichtete Korrekturbewegung oberhalb von 2.871 USD das Kursgeschehen. Zuletzt stiegen die Risiken auf der Unterseite an. Nach dem erfolgreichen Test der unteren Begrenzung der Range scheiterte die nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Im gestrigen Handel rutschte das Papier wieder signifikant darunter auf ein Wochentief. Bei hohem Handelsvolumen formte sich eine bearishe Tageskerze. Ein erneuter Test des Korrekturtiefs bei 2.871 USD sowie eine Ausdehnung in Richtung des Fibonacci-Clusters bei 2.816/2.820 USD sollten fest eingeplant werden, solange die massive Widerstandszone bei 3.121-3.246 USD nicht überwunden werden kann. Eine nachhaltige Verletzung der 2.816 USD würde deutlichere Abwärtsrisiken in Richtung 2.589/2.630 USD und 2.362/2.402 USD mit sich bringen.