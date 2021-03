Nächste Unterstützungen:

14.695

14.602

14.540

Nächste Widerstände:

14.804

14.988/15.000

15.302

Der Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung stellt ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends dar. Den primären Kurzfrist-Zielbereich bei knapp über 14.700 Punkten konnte die Notierung jedoch bereits abarbeiten. Mit Blick auf das längerfristige Chartbild erscheint eine Ausdehnung der Rally in Richtung 14.988/15.000 Punkte und eventuell 15.302 Punkte vorstellbar. Im Stundenchart liegt allerdings eine überkaufte Situation mit negativen Divergenzen in den momentumbasierten Indikatoren vor. Entsprechend ist ein erhöhtes Risiko für eine deutlichere Verschnaufpause zu konstatieren. Potenzielle Auffangregionen für einen Rücksetzer lassen sich bei 14.695 Punkten und 14.602 Punkten ausmachen. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Marke (Unterkante der gestrigen Kurslücke) per Tagesschluss würde das technische Bild im kurzfristigen Zeitfenster deutlich trüben. Nächste Unterstützungen und mögliche Ziele darunter befinden sich bei 14.540 Punkten, 14.468 Punkten und 14.409 Punkten.