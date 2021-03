Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im Jahr 2015 ein Rekordhoch bei 262,45 EUR markiert und war im anschließenden Bärenmarkt in zwei Abwärtswellen bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 10-Jahres-Tief bei 79,38 EUR eingebrochen. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Nach der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tage-Linie gewann der Aufschwung ab dem Januar an Dynamik. Der beschleunigte Aufwärtstrend beförderte den Anteilsschein in der vergangenen Woche bis auf ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR, bevor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Verschnaufpause könnte sich preislich und zeitlich ausdehnen, ohne dass der übergeordnete Haussetrend gefährdet würde. Potenzielle nächste Unterstützungsbereiche lauten 210,55-215,30 EUR und 197,54-202,83 EUR. Erst darunter (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung 187,58-188,62 EUR und 178,32 EUR. Mit Blick auf die Oberseite fungiert der Bereich 246,65-262,45 EUR als langfristig relevante Ziel- und Widerstandszone. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch darüber – insbesondere per Wochenschluss –, wäre mittelfristig ein Vorstoß in Richtung 312,25/323,38 EUR vorstellbar.