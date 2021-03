Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang von Gewinnmitnahmen belastet. Der DAX schloss am großen Verfallstag 1,04 Prozent tiefer bei 14.621 Punkten. Das Wochenplus reduzierte sich damit auf 0,82 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Abschläge von 1,09 und 0,80 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 30 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Stark gesucht waren Versorger, Einzelhandelstitel und Immobilienwerte. Zu den größten Verlierern aus Sektorensicht zählten Banken, Transportwerte und Automobile. Delivery Hero gewann an der DAX-Spitze ohne Nachrichten 4,50 Prozent hinzu. Deutsche Wohnen und RWE kletterten dahinter um 2,78 respektive 1,76 Prozent. MTU, Covestro und BMW verloren am anderen Indexende zwischen 4,22 und 5,71 Prozent.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial belastet von weiter steigenden Anleiherenditen 0,71 Prozent auf 32.628 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,60 Prozent aufwärts auf 12.867 Zähler. 53 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 51 Prozent. 106 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Kommunikationsdienstleister und zyklische Konsumwerte. Am schwächsten tendierten Immobilienaktien und Finanzwerte. Die Aktie von Fedex haussierte als stärkster Wert im marktbreiten S&P 500 um 6,10 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 279,58 USD. Das Unternehmen hatte positiv aufgenommene Quartalszahlen vorgelegt.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei überwiegend geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,24 Prozent auf 208,00 Punkte nach. Auffällige Schwäche zeigte der japanische Aktienmarkt. Der S&P Future notierte zuletzt 0,06 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hamborner Reit, Hensoldt und Traton. Am Devisenmarkt steht die Türkische Lira im Fokus. Sie stürzte bereits im asiatischen Handel dramatisch ab, nachdem Präsident Erdogan überraschend den Chef der Türkischen Zentralbank entließ.