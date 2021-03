Diese Analyse wurde am 22.03.2021 um 08:17 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich am Freitag von Beginn des Handels an südwärts. Mit dem am Nachmittag verzeichneten 2-Tages-Tief bei 14.563 Punkten notierte er zwischenzeitlich unterhalb der Kurslücke vom Donnerstag (14.602-14.670). Dank einer späten Erholung endete der Index bei 14.621 Punkten.