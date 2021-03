Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im vergangenen März verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD haussierte das Papier des Elektroautobauers in der Spitze um rund 1.184 Prozent. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch bei 900,40 USD, befindet sich der Wert im Korrekturmodus. In fünf Wellen rutschte er bis auf ein 4-Monats-Tief bei 539,49 USD ab. Auf eine dynamische Erholungswelle bis auf 717,85 USD folgte zuletzt ein Rücksetzer an das 50%-Retracement. Der auf diesem Support am Freitag geformte bullishe Hammer im Kerzenchart hatte im gestrigen Handel Anschlusskäufe zur Folge. Solange die Unterstützung bei 624,62 USD hält, bestehen im kurzfristigen Zeitfenster gute Aussichten auf eine zweite Erholungswelle. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 717,85 USD mit potenziellen Zielen bei 734,85 USD und 760,89-777,37 USD. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 799,84-815,23 USD wäre vorstellbar. Erst darüber entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Haussetrends. Unterhalb von 624,62 USD wäre hingegen ein erneuter Test der bedeutenden Unterstützungszone bei aktuell 502,49-539,49 USD zu favorisieren. Zwischengeschaltete Supportbereiche lauten in diesem Fall 607,62 USD und 581,58 USD.