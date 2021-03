Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart mit Blick auf die Indizes die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,24 Prozent auf 14.657 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,71 und 1,01 Prozent. Die Marktbreite gestaltete sich jedoch von der schwachen Seite. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 50 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Kurstreiber waren die Sektoren Technologie und Automobile mit Zugewinnen von jeweils über 3 Prozent. Auffällige Schwäche zeigten derweil Bauwerte, Versicherungen und Banken. Volkswagen haussierte an der DAX-Spitze um 7,19 Prozent. Auf Wochensicht konnte die Aktie des Autobauers das Plus damit auf knapp 22 Prozent ausbauen. Der Wert profitiert derzeit von der Fantasie im Bereich der Elektromobilität.

An der Wall Street konnte der Dow Jones Industrial um 0,31 Prozent auf 32.731 Punkte zulegen. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog gestützt von fallenden Anleiherenditen um 1,70 Prozent auf 13.087 Zähler an. Die Marktbreite bestätigte dieses positive Bild jedoch nicht. 54 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab 119 neue 52-Wochen-Hochs und 30 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Technologiewerte (+1,75%) mit Abstand die Nase vorne. Kräftig abwärts tendierten die zuletzt gut gelaufenen Sektoren Energie und Finanzen. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sackte um fünf Basispunkte auf 1,69 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,73 Prozent auf 206,45 Punkte nach. Der chinesische Autobauer Geely enttäuschte mit seinen Quartalszahlen die Markterwartung, was die Aktie in Hongkong massiv unter Druck setzte. Baidu notierte am Tag des Börsendebüts in Hongkong kaum verändert. Der S&P Future notierte zuletzt 0,25 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.602) ein schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Neubauverkäufe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius Medical Care, Nordex und Nemetschek.