Der DAX rutschte gestern nach einer schwachen Eröffnung auf ein 4-Tages-Tief bei 14.539 Punkten und setzte damit seinen kurzfristigen Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 14.804 Punkten fort. Noch in der ersten Handelsstunde konnte er sich jedoch in den positiven Bereich vorarbeiten. Am Nachmittag ging der Index unterhalb des Tageshochs bei 14.677 Punkten in eine Seitwärtskonsolidierung über.