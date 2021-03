Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März vergangenen Jahres bei 132,52 USD, konnte der Anteilsschein bis auf ein im Februar verzeichnetes Rekordhoch bei 246,13 USD ansteigen. Dann ging er darunter in den Korrekturmodus über. Vom bisherigen Korrekturtief bei 224,26 USD erholte er sich zuletzt bis an ein kurzfristig relevantes Widerstandsbündel, welches aus der Kurslücke vom 22. Februar und einer steigenden Widerstandslinie entlang der letzten Hochpunkte resultiert. Dort formte der Wert im gestrigen Handel eine bearishe Doji-Tageskerze. Zur Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die aktuelle Hürde bei 240,18-241,50 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen zunächst in Richtung 246,13 USD indiziert. Mit einem signifikanten Ausbruch über die letztgenannte Marke würde der übergeordnete Haussetrend bestätigt. Mögliche nächste Ausdehnungsziele lauten dann 248,88 USD, 252,08-254,48 USD und 259,17/259,65 USD. Scheitert die Aktie hingegen in den kommenden Handelstagen am aktuellen Widerstand, steigen die Risiken für eine weitere korrektive Abwärtswelle deutlich an. Potenzielle nächste Unterstützungen befinden sich bei 233/234 USD und 229,35 USD. Darunter lauten mögliche Kurzfrist-Ziele 224,26 USD und 216,33-219,18 USD.