Nächste Unterstützungen:

14.516-14.572

14.468

14.372-14.420

Nächste Widerstände:

14.694/14.707

14.774/14.804

14.988/15.000

Der geformte Outside Day signalisiert Unsicherheit auf dem im Test befindlichen Supportbereich bei aktuell 14.516-14.572 Punkten. Darunter würde eine weitere Korrekturwelle in Richtung 14.468 Punkte und 14.372-14.420 Punkte indiziert. Eine Ausdehnung des Pullbacks in Richtung 14.197-14.241 Punkte würde in diesem Fall ebenfalls nicht überraschen. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde hierdurch aus heutiger Sicht noch nicht gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Index über nächste Hürden bei 14.694/14.707 Punkten und 14.774/14.804 Punkten. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 14.988/15.000 Punkte und eventuell 15.302 Punkte vorstellbar.