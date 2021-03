Diese Analyse wurde am 25.03.2021 um 08:36 Uhr erstellt.

Rohöl der US-Sorte WTI hatte sich sehr dynamisch im Rahmen von drei Wellen vom im April vergangenen Jahres markierten Crash-Tief erholen können. Zuletzt erreichte der adjustierte Endloskontrakt am 8. März ein Hoch bei 67,99 USD. Die dort gestartete Abwärtskorrektur ließ die Notierung in fünf Wellen bis auf 57,26 USD einbrechen. Die gestrige Gegenbewegung führte zu einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie, traf jedoch bereits im Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements auf Widerstand. Die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtskorrektur ist derzeit hoch. Gelänge ein Anstieg über 61,36 USD, wäre eine Ausdehnung der Erholung in die Widerstandszone bei 62,63-63,89 USD möglich. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über diese Zone entstünde ein prozyklisches Indiz für ein Ende der laufenden Korrekturphase und eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Mögliche Ziele lauten im Erfolgsfall 66,40 USD, 67,99 USD und 70,91-72,09 USD. Unterhalb von 57,26 USD würde hingegen der korrektive Abwärtstrend bestätigt. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten 54,88/55,00 USD und aktuell 52,50 USD (steigende 100-Tage-Linie). Mögliche Ausdehnungsziele lauten 50,62/50,84 USD und 46,79 USD.