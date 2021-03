Nächste Unterstützungen:

14.562

14.516-14.537

14.468

Nächste Widerstände:

14.652-14.660

14.694/14.707

14.736/14.742

Mit Blick auf den Tageschart (hier nicht abgebildet) formte der DAX nach dem Outside Day des Vortages einen Inside Day (Handelsspanne komplett innerhalb der Spanne des Vortages). Das technische Bild ist aktuell neutral zu werten. Entscheidend bleibt in der kurzen Frist der Support bei aktuell 14.516-14.537 Punkten. Ein Indiz dafür, dass es zu einem vierten Test dieser Zone kommen dürfte, entstünde unterhalb des Reaktionstiefs bei 14.562 Punkten. Ein Rutsch unter 14.516 Punkte würde schließlich eine Fortsetzung des Abschwungs vom Rekordhoch in Richtung zunächst 14.468 Punkte und 14.372-14.420 Punkte wahrscheinlich machen. Mögliche Ausdehnungsziele lauten dann 14.309 Punkte und 14.197-14.242 Punkte. Auf der Oberseite verfügt der Index heute über nächste Hürden bei 14.652-14.660 Punkten und 14.694/14.707 Punkten. Darüber wären weitere Kursavancen in Richtung zunächst 14.736/14.742 Punkte und 14.774/14.804 Punkte möglich. Oberhalb von 14.804 Punkten (Rekordhoch) entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit potenziellen Zielen bei 14.988/15.000 Punkten und 15.302 Punkten.