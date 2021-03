Der Dow Jones Industrial weist einen intakten mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend auf. Der laufende mittelfristige Kursschub vom Oktober-Tief bei 26.144 Punkten beförderte den US-Leitindex aus 30 Werten bereits in der Spitze um rund 27 Prozent nach oben. Zuletzt markierte er nach einer Beschleunigungsphase ein Rekordhoch bei 33.228 Punkten und startete mit einer bearishen Doji-Tageskerze vom 18. März eine Korrekturphase, die derzeit andauert. Mit dem gestrigen 2-Wochen-Tief bei 32.071 Punkten erreichte die Notierung eine kurzfristig relevante Unterstützungszone, die sich bis 32.010 Punkte erstreckt. Dort einsetzende Nachfrage führte zu einem deutlichen Rebound und dem höchsten Schlusskurs seit drei Tagen. Im Tageschart formte sich eine Bullish-Engulfing-Kerze. Eine prozyklische Bestätigung für ein mögliches Ende der korrektiven Phase ergäbe sich nun mit einem Anstieg über die Hürde bei 32.786/32.788 Punkten. Darüber würden potenzielle Ziele bei 33.228 Punkten und 33.542/33.670 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 33.906/34.000 Punkte vorstellbar. Mit einem signifikanten Rutsch unter 32.010 Punkte, insbesondere per Tagesschluss, würde hingegen eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung zunächst 31.533/31.571 Punkte indiziert. Der mittelfristige Aufwärtstrend würde erst unterhalb von 30.548 Punkten gebrochen.