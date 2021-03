Die Aktie des US-Ölkonzerns Exxon Mobil (WKN: 852549) hatte ausgehend vom im Jahr 2014 bei rund 105 USD markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Sie stürzte dabei bis auf ein im März 2020 gesehenes Dekadentief bei 30,11 USD ab. Nach einer ersten dynamischen Erholung bis auf 55,36 USD kam es zu einem erneuten Test des Tiefs und der Ausbildung eines zweiten Standbeines im Herbst. Mit dem anschließenden signifikanten Anstieg über das Hoch bei 55,36 USD wurde eine langfristige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens komplettiert. Zuletzt erfolgte ein deutlicher Rücksetzer vom Rallyhoch bei 62,55 USD an das Ausbruchsniveau und das 23,6%-Fibonacci-Retracement der Rally. Nach einer Stabilisierungsphase oberhalb von 54,45 USD schraubte sich die Notierung am Freitag auf ein Wochenhoch und über das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle. Kann sich der Wert in den kommenden Handelstagen oberhalb der Unterstützung bei 56,25/56,50 USD halten, besteht eine gute Chance auf eine zeitnahe Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Bestätigungen für dieses Szenario wären in einem Anstieg über die beiden nächsten Hürden bei 58,40/58,50 USD und 59,46/59,87 USD zu sehen. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 62,55 USD würden die potenziellen Zielbereiche bei 64,75-66,04 USD und 67,44/67,56 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Mittel- bis längerfristig ergäbe sich Anschlusspotenzial in Richtung 76,24-80,00 USD. Mit einem Rutsch unter 54,45 USD würde hingegen eine weitere Korrekturwelle in Richtung 53,12 USD, 50,54 USD und eventuell 46,83 USD signalisiert.