Der DAX übersprang am Freitag bereits zur Eröffnung mehrere relevante Widerstände und näherte sich mit dem in der ersten Handelsstunde markierten 6-Tages-Hoch bei 14.776 Punkten dem in der Vorwoche erzielten Rekordhoch bis auf 28 Punkte an. Für den Rest des Handelstages ging der Index in den Konsolidierungsmodus über und pendelte oberhalb eines Tagestiefs bei 14.694 Punkten seitwärts.