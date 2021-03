Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Der DAX konnte um 0,46 Prozent auf 14.818 Punkte zulegen. MDAX und TecDAX verloren hingegen 0,42 und 0,36 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 52 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 57 Prozent. Stark gesucht waren die als defensiv geltenden Telekommunikationswerte und Versorger. Deutlich unter Druck stand derweil der Banksektor. Hier belastete die Meldung, dass ein Family Office in den USA Marginforderungen in Höhe von 20 Mrd. USD nicht nachkommen konnte. Deutsche Bank sackte als Schlusslicht im DAX um 3,32 Prozent ab, konnte sich damit jedoch deutlich vom Tagestief absetzen. Am Abend veröffentlichte der deutsche Branchenprimus eine Stellungnahme, wonach er beim Abbau der Kundenpositionen mit dem US-Kunden nicht mit Einbußen rechne.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,29 Prozent fester bei 33.171 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent abwärts auf 12.966 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. 214 neuen 52-Wochen-Hochs standen 20 Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Versorger und Kommunikationsdienstleister. Die stärksten Verluste auf Sektorenebene waren bei Energiewerten und Finanztiteln zu beobachten. Boeing haussierte an der Dow-Spitze um 2,41 Prozent und profitierte damit von einem Großauftrag. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sechs Basispunkte auf 1,73 Prozent an. Der US-Dollar konnte gegenüber allen anderen Hauptwährungen zulegen. Gold fiel an der Comex um 1,27 Prozent auf 1.710 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnem Handel uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte 0,03 Prozent fester bei 205,20 Punkten. Der S&P Future handelte zuletzt mit 0,13 Prozent im Plus. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.891) ein Handelsstart im positiven Terrain erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Wirtschaftsstimmungsindex für die Eurozone sowie den Index des Verbrauchervertrauens in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ströer, Voltabox, Elringklinger, Cancom und Biontech.