Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Die nach dem Corona-Crash beim Dekadentief im März bei 53,19 EUR gestartete dynamische Rally hatte das Papier des Industriekonzerns im Dezember über die Kursspitzen aus dem Jahr 2000 und 2017 auf neue Rekordstände befördert. Im gestrigen Handel erreichte die Notierung ein neues Allzeithoch bei 141,92 EUR. Per Tagesschluss fiel der Wert nach Gewinnmitnahmen jedoch wieder unter das letzte Verlaufshoch vom 18. März (141,32 EUR) zurück. Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange der nächste Support bei 138,36 EUR nicht unterschritten wird. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lassen sich bei 142,42 EUR, 143,56-144,47 EUR und 146,41/146,66 EUR ausmachen. Aus dem längerfristigen Chartbild wäre ein Vorstoß in Richtung der Projektionsmarke bei 162,62 EUR vorstellbar. Unterhalb von 138,36 EUR (Tagesschlusskursbasis) würde das kurzfristige Bias von bullish auf neutral drehen. Zu einer deutlicheren Eintrübung käme es erst unterhalb der Supportzone bei 133,08 EUR. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in Richtung 126/127 EUR oder 124 EUR zu favorisieren.