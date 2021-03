Der Nasdaq 100 hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März vergangenen Jahres bei 6.772 Punkten eine V-förmige Rally gestartet. Im Juni gelang dem technologielastigen Index die Überwindung des aus dem Februar stammenden Rekordhochs bei 9.737 Punkten und damit die Bestätigung des langfristigen Haussetrends. Zuletzt hatte er vor rund zwei Wochen ein Allzeithoch bei 13.880 Punkten markiert. Seither befindet er sich im Korrekturmodus und verbilligte sich in der Spitze um rund 8 Prozent. Aktuell versucht er sich im Bereich des Supports bei 12.758 Punkten zu stabilisieren. Die auf dieser Zone am Freitag geformte Spinning-Top-Kerze im Tageschart signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Nächste Hürden lassen sich bei 13.090-13.187 Punkten und 13.312 Punkten ausmachen. Darüber wäre ein Test der kurzfristig kritischen Widerstandszone bei 13.446-13.545 Punkten zu erwarten. Erst oberhalb der letztgenannten Zone entstünde ein erstes Indiz für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 12.758 Punkten wäre hingegen als bearishes Anschlusssignal zu werten. Eine Ausdehnung der laufenden Korrektur in Richtung zunächst 12.439-12.537 Punkte würde in diesem Fall wahrscheinlich. Darunter befinden sich mögliche Auffangregionen bei 12.226 Punkten, 11.818 Punkten und 11.512-11.582 Punkten.