Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) hatte im Januar 2020 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 139,40 EUR markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung von Europas größtem Luft- und Raumfahrtunternehmen innerhalb weniger Wochen bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 47,70 EUR einbrechen. Hiervon ausgehend, befindet sich das Papier in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt generierte es mit der Auflösung einer mittelfristigen Konsolidierung ein Anschlusskaufsignal und stieß bis auf ein 11-Monats-Hoch bei 103,98 EUR vor. An dieser übergeordnet relevanten Ziel- und Widerstandszone formte der Wert am Donnerstag ein Dark Cloud Cover im Kerzenchart und initiierte damit eine Verschnaufpause. Es bedarf nun eines nachhaltigen Anstiegs über die aktuelle bis 106,36 EUR reichende Hürde, um ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 112,14/114,40 EUR zu erhalten. Darüber befinden sich potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 117,76/119,63 EUR und 122,46-123,52 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein derzeit bei 94,16-95,15 EUR. Ein Rutsch darunter würde eine deutlichere Abwärtskorrektur mit möglichem Ziel 89,59-91,18 EUR nahelegen. Erst unterhalb dieser Zone würde das mittelfristige technische Bias von bullish auf neutral drehen. Ein Wiedersehen mit dem Reaktionstief bei 81,90 EUR müsste in diesem Fall eingeplant werden.