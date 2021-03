Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger zum Wochenstart in Kauflaune. Stützend wirkten sinkende Anleiherenditen, besser als erwartete Konjunkturdaten sowie eine freundliche Wall Street. Der DAX stieg um 1,64 Prozent auf 14.013 Punkte. MDAX und TecDAX legten um 2,01 und 0,93 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 90 Kursgewinner und acht Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Stark gesucht waren vor allem die sogenannten Reopening-Gewinner, die von einer Wiedereröffnung der Wirtschaft nach dem Lockdown profitieren. MTU haussierte an der DAX-Spitze um 6,04 Prozent auf 208,90 EUR. Die Aktie überwand damit die 50-Tage-Linie und markierte ein 6-Wochen-Hoch.

An der Wall Street endete der Dow mit einem Aufschlag von 1,94 Prozent bei 31.536 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sprang um 2,89 Prozent auf 13.283 Zähler nach oben. 79 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. 218 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes schlossen im positiven Terrain. Am deutlichsten nach oben tendierten Technologiewerte und Finanztitel.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Belastend wirkten Aussagen aus den Reihen der chinesischen Notenbank, die vor einer Blasenbildung an den Märkten warnten. Der CSI 300 gab um 1,18 Prozent nach. Der MSCI Asia Pacific Index handelte wenig verändert. Gegen den Trend konnte der koreanische Kospi nach einem Feiertag zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,41 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Februar-Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg der jährlichen Teuerungsrate von zuvor 0,9 Prozent auf 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hellofresh und Sixt SE. Bereits gestern nach Börsenschluss hatten Morphosys (nachbörslich: +2,0%) und Schaltbau (nachbörslich: 2,0%) Zahlenwerke vorgelegt, die von den Anlegern positiv aufgenommen wurden. Die Infineon-Aktie könnte daneben von der gestern Abend bekannt gegebenen Aufnahme in den Euro-Stoxx-50 profitieren.