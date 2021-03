Diese Analyse wurde am 03.03.2021 um 08:15 Uhr erstellt.

Die Aktie der Aareal Bank (WKN: 540811) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 42,93 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Erreichen eines 8-Jahres-Tiefs im vergangenen März bei 12,28 EUR konnte sie sich deutlich erholen. Nach einem erfolgreichen Test der nun als Unterstützung fungierenden überwundenen 200-Tage-Linie im Februar konnte sich der Wert zuletzt auf ein 11-Monats-Hoch bei 23,60 EUR hinaufschwingen und damit eine mittelfristige Konsolidierungsphase beenden. Im charttechnischen Fokus steht nun die erreichte und als übergeordnet kritisch zu wertende Ziel- und Widerstandszone bei aktuell 22,95-24,55 EUR. Dieses Cluster besteht unter anderem aus der langfristigen Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch, einer Kurslücke, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle, dem 100%-Projektionsniveau der ersten Erholungswelle sowie der Rückkehrlinie des Erholungstrends. Im Rahmen der nun gestarteten Konsolidierungsphase erscheint mit Blick auf die Wellenstruktur ein ernsthaftes Ausloten der oberen Begrenzung der aktuellen Hürde wahrscheinlich. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch per Wochenschluss, käme es zu einer Aufhellung auch des ganz langfristigen Chartbildes. Potenzielle Mittelfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 26,17-26,80 EUR und 28,18/28,76 EUR. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 21,44 EUR könnte den Anteilsschein kurzfristig in Richtung 19,53-19,94 EUR korrigieren lassen. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unterhalb der massiven Unterstützungszone bei 17,86-18,70 EUR signifikant eintrüben.