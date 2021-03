Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) hatte im Februar vergangenen Jahres nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 232,60 EUR einen fünfwöchigen Abverkauf durchlaufen. Dieser führte sie bis auf ein Mehrjahrestief bei 117,10 EUR zurück. Seither weist der Anteilsschein von Europas größtem Versicherungskonzern einen intakten Aufwärtstrend auf. Nach einem Rücksetzer auf ein Korrekturtief bei 185,46 EUR konnte sich der Wert in den vergangenen Wochen erneut in Richtung des Rallyhochs bei 208,35 EUR hinaufschrauben. Im gestrigen Handel schloss er mit 208,40 EUR marginal über dieser Hürde und formte eine Spinning-Top-Kerze mit ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten. Ganz kurzfristig betrachtet könnte sich die damit indizierte Konsolidierung fortsetzen. Das übergeordnete Chartbild bleibt jedoch bullish, solange die Supportzone bei 198,20-199,46 EUR nicht unterschritten wird. Darüber befinden sich mögliche Auffangmarken bereits bei 206,60 EUR, 203,70/203,75 EUR und 202,40 EUR. Mit einem signifikanten Anstieg über das gestrige Hoch bei 209,20 EUR würde eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 212,15 EUR und 214,58-217,09 EUR signalisiert. Darüber würden potenzielle mittelfristige Ziele bei 226,26 EUR und 232,60 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.