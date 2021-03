Der deutsche Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte ein uneinheitliches Bild. Als Belastungsfaktoren fungierten erneut steigende Anleiherenditen sowie schwache US-Arbeitsmarktdaten. Der DAX gewann nach einem volatilen Handel und der zwischenzeitlichen Markierung eines neuen Rekordhochs 0,28 Prozent auf 14.080 Punkte hinzu. MDAX und TecDAX sahen hingegen Abgaben von 0,63 und 1,34 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 39 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Stark gesucht waren Automobilwerte und Banken. Besonders schwach präsentierten sich Einzelhandelsaktien und Bauwerte. Continental, BMW und Volkswagen verbesserten sich als beste DAX-Werte zwischen 4,69 und 5,43 Prozent. Delivery Hero sackte als Schlusslicht um 3,78 Prozent ab.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 31.270 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,88 Prozent abwärts auf 12.683 Zähler. 52 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 276 neue 52-Wochen-Hochs und 70 Tiefs. Stärkste Sektoren waren Energie und Finanzen. Am deutlichsten fielen die Verluste bei Technologiewerten und zyklischen Konsumwerten aus. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen zogen um fünf Basispunkte auf 1,47 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh belastet von steigenden Anleihezinsen auf breiter Front südwärts. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 1,71 Prozent auf 208,23 Punkte. Besonders kräftige Kursverluste waren in China zu beobachten. Vor allem Technologiewerte standen unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt 0,54 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein schwacher Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Auftragseingang der Industrie im Januar. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Merck KGaA, Vonovia, Henkel und Lufthansa. Siemens Energy steht daneben mit der gestern Abend von der Deutschen Börse bekannt gegebenen Aufnahme in den DAX im besonderen Fokus. Nachbörslich vollzog der Wert einen Sprung um rund 10 Prozent. Beiersdorf steigt dafür in den MDAX ab.