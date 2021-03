Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im vergangenen März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine übergeordnete Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Im Januar prallte der Kurs an der oberen Kanallinie des Aufwärtstrendkanals bei 1,2350 USD ab und startete dort eine Abwärtskorrektur. Nach einer dreiwelligen Gegenbewegung ausgehend von der unterstützenden 100-Tage-Linie bildete die Notierung in der vergangenen Woche ein Reaktionshoch bei 1,2243 USD und orientiert sich seither erneut südwärts. Im gestrigen Handel rutschte sie dynamisch unter die genannte gleitende Durchschnittslinie und testet nun das bisherige Korrekturtief bei 1,1953 USD. Eine Fortsetzung der Korrektur ist zu favorisieren, solange die nächste Widerstandszone bei aktuell 1,2039-1,2132 USD nicht überwunden wird. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lauten 1,1920 USD, 1,1894 USD und 1,1801-1,1846 USD. Darunter müsste eine Ausdehnung des Kursverfalls in Richtung 1,1695 USD und 1,1600/1,1604 USD eingeplant werden. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre erst unterhalb der letztgenannten Zone gefährdet. Oberhalb von 1,2132 USD wäre ein Test der kritischen Widerstandszone bei derzeit 1,2205-1,2243 USD wahrscheinlich. Darüber wäre es wieder unmittelbar bullish mit möglichen Zielen bei 1,2350 USD und 1,2555 USD.