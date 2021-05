Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war im Rahmen des etablierten langjährigen Abwärtstrends anlässlich des Corona-Ausverkaufes bis auf ein im März vergangenen Jahres markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Seither weist der Trend aufwärts. Der Wert konnte dabei die Widerstandsregion 10,37-10,63 EUR aus dem Weg räumen und damit das langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Nach mehrwöchiger Seitwärtskorrektur generierte der Anteilsschein zuletzt am 28. April in Reaktion auf die Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen ein bedeutendes Anschlusskaufsignal. Er überwand die korrektive Abwärtstrendlinie mit einer bullishen Kurslücke und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen. Bis zum Freitag schraubte er sich bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 11,78 EUR hinauf. Am dort befindlichen Ziel- und Widerstandscluster formte das Papier eine Doji-Tageskerze bei überkauften markttechnischen Indikatoren. Eine kurzfristige Verschnaufpause würde daher nicht überraschen. Potenzielle Auffangregionen für den Fall eines Rücksetzers lauten 11,25-11,29 EUR, 10,98 EUR und 10,19-10,56 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen übergeordnet am Ruder. Mit Blick auf die Oberseite wäre ein Tagesschluss über der aktuellen Hürde bei 11,67-11,84 EUR als Indiz für einen unmittelbaren Vorstoß in Richtung der nächsten Zielzone bei 12,21-12,58 EUR zu werten. Darüber wäre mittelfristig ein Anstieg in Richtung 13,11-13,64 EUR vorstellbar.