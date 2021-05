Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang nach einem lustlosen Handel die negativen Vorzeichen. Eine Vielzahl an Konjunkturdaten diesseits und jenseits des Atlantiks wirkten sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,12 Prozent tiefer bei 15.136 Punkten. Auf Wochensicht büßte er 0,94 Prozent ein. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor am Berichtstag 0,15 Prozent auf 32.705 Punkte. Gegen den Trend verbesserte sich der TecDAX um 0,39 Prozent auf 3.503 Zähler. In den drei Indizes gab es 44 Gewinner und 52 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren vor allem Titel aus den Bereichen Pharma & HealthCare sowie Transport gesucht. Die Sektoren Einzelhandel, Konsum und Software präsentierten sich derweil auffällig schwach. MTU haussierte an der DAX-Spitze um 4,90 Prozent und markierte dabei ein 6-Wochen-Hoch. Der Triebwerkshersteller hatte seine Quartalszahlen vorgelegt und den Ausblick bestätigt.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial ungeachtet positiver Konjunkturdaten zur Schlussglocke 0,54 Prozent tiefer bei 33.875 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,78 Prozent abwärts auf 13.861 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Es gab 211 neue 52-Wochen-Hochs und 26 Tiefs. Gesucht waren die Sektoren Versorger und Immobilien. Kräftige Gewinnmitnahmen waren angesichts fallender Ölpreise bei Energiewerten zu beobachten. Auf Wochensicht hatte der Sektor dennoch die Nase vorne mit einem Plus von rund 3,9 Prozent. Am Devisenmarkt startete der US-Dollar eine deutliche Erholungsbewegung nach dem jüngsten Kursrutsch. EUR/USD sackte bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,81 Prozent auf 1,2018 USD ab. Brent-Öl verbilligte sich um 1,90 Prozent auf 66,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnem Geschäft uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index gab um 0,69 Prozent auf 691,57 Punkte nach. An den Börsen in China und Japan wurde aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der S&P Future notierte zuletzt 0,32 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.165) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Healthineers und Stabilus. Die Börsen in Großbritannien und Russland bleiben feiertagsbedingt geschlossen.