Diese Analyse wurde am 05.05.2021 um 08:35 Uhr erstellt.

Der MDAX der mittelgroßen Werte bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im vergangenen Dezember mit einem Ausbruch über das vor dem Corona-Crash markierte Rekordhoch bei 29.438 Punkten bestätigt wurde. Im April erreichte er eine neue Bestmarke bei 33.411 Punkten. Der damit verbundene Anstieg über das vorausgegangene Reaktionshoch vom Februar (33.159) erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Stattdessen ging der Index in den Korrekturmodus über. Mit dem gestrigen Kursrutsch im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle verletzte er die 50-Tage-Linie und schloss nach der Ausbildung einer langen bearishen Tageskerze auf einem 5-Wochen-Tief bei 32.042 Punkten. Kurzfristig kritisch ist nun die erreichte Unterstützungszone, die sich bis 32.000 Punkte erstreckt. Ein nachhaltiger Rutsch darunter per Tagesschluss würde eine deutliche Ausdehnung der Korrekturphase signalisieren. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 31.553 Punkte, 31.335 Punkte, 30.940 Punkte und 30.403-30.689 Punkte. Zu einer deutlichen Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei aktuell 29.438-29.625 Punkten. Im Falle einer Erholungsbewegung ausgehend vom aktuellen Support befindet sich die nächste bedeutende Widerstandsregion bei 32.512-32.764 Punkten. Solange diese nicht überwunden wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine anschließende Fortsetzung der Abwärtskorrektur hoch. Unmittelbar bullishe Signale entstünden über 32.976 Punkten sowie mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone bei 33.239-33.500 Punkten.