Der deutsche Aktienmarkt stand am Dienstag kräftig unter Druck. Belastend war zunächst die Verletzung des Luftraums von Taiwan durch die chinesische Luftwaffe. Am Nachmittag kam dann deutlicheres Verkaufsinteresse in den Markt, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview angemerkt hatte, dass Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, damit die US-Wirtschaft nicht überhitze. Der DAX sackte um 2,49 Prozent auf 14.856 Punkte ab. MDAX und TecDAX büßten 2,64 respektive 3,37 Prozent ein. Der Abverkauf war breit angelegt. In den drei genannten Indizes gab es 95 Verlierer und lediglich zwei Gewinner. Das Abwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Schwächster Wert im DAX war Infineon mit einem Abschlag von 5,90 Prozent trotz solider Zahlen und einer Anhebung der Prognose. Im MDAX konnten auch Teamviewer und HelloFresh mit ordentlichen Quartalszahlen nicht punkten und brachen um 12,34 beziehungsweise 6,68 Prozent ein.

An der Wall Street konnte sich der Dow Jones Industrial von seinen zwischenzeitlichen Verlusten erholen und schloss 0,05 Prozent fester bei 34.133 Punkten. Der marktbreite S&P 500 endete hingegen 0,66 Prozent schwächer bei 4.165 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,84 Prozent nach unten auf 13.545 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Abgaben. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 287 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. Stark gesucht waren mit Blick auf die Sektoren-Performance Rohstoffwerte (+1,09%) und Finanzwerte (+0,80%). Mit Abstand am schwächsten präsentierte sich belastet von der Zinserhöhungsdebatte der Technologiesektor (-1,79%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnem Handel ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index notierte knapp behauptet. Feiertagsbedingt blieben die Börsen in China, Japan und Südkorea geschlossen. Der S&P Future handelte zuletzt 0,14 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.961) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Post, Siemens Energy, Heidelbergcement und General Motors. Gestern nach Börsenschluss gab Merck KGaA die Eckdaten für das erste Quartal bekannt. Zudem zeigte sich der Konzern für das laufende Jahr optimistischer. Die Aktie gewann nachbörslich rund 3 Prozent hinzu. Daimler könnte heute von einer gestern Abend verbreiteten Agenturmeldung belastet werden. Demnach will Nissan Anteile an dem Automobilkonzern veräußern.