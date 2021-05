Diese Analyse wurde am 06.05.2021 um 08:39 Uhr erstellt.

Die Aktie des im MDAX notierten Hamburger Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 86,80 EUR markiert und war im Rahmen der anschließenden Baisse bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR abgestürzt. Seither dominieren die Bullen klar das Kursgeschehen. Der Wert befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg beendete er sowohl eine mittelfristige Korrekturphase als auch eine kurzfristige Konsolidierung und schraubte sich begleitet von hohen Umsätzen auf ein 3-Jahres-Hoch bei 76,10 EUR. Der Aufwärtstrend wurde somit auf allen Zeitebenen bestätigt. Nächste potenzielle Ziele und Widerstände lassen sich bei 76,44 EUR und 78,27-78,98 EUR ausmachen. Es bedarf eines nachhaltigen Anstieges über die letztgenannte Zone, um ein weiteres Anschlusskaufsignal zu generieren. Perspektivisch ergäbe sich im Erfolgsfall Potenzial in Richtung 83,40 EUR und 86,80 EUR. Mit Blick auf die Unterseite fungieren die Bereiche 74,64 EUR und 71,12-72,08 EUR als nächste Supportbereiche. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone würde Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 69,50 EUR und 68,55 EUR mit sich bringen. Übergeordnet kritisch für die Bullen ist die Zone bei aktuell 64,46-65,14 EUR. Das Unternehmen wird am 10. Mai den Zwischenbericht für das Halbjahr vorlegen.