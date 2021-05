Nächste Unterstützungen:

15.072-15.093

15.042

15.012

Nächste Widerstände:

15.209

15.231-15.281

15.333-15.355

Im Fokus steht heute die kritische Widerstandszone bei 15.231-15.281 Punkten. Deren nachhaltige Überwindung per Stundenschluss würde ein erstes Indiz für ein mögliches Ende der am Rekordhoch bei 15.502 Punkten gestarteten Abwärtskorrektur liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Break über das Reaktionshoch bei 15.355 Punkten. Potenzielle nächste Ziele befinden sich im Erfolgsfall bei 15.413 Punkten, 15.460 Punkten und 15.502 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite müssen die Bullen nun die Supportzone 15.072-15.093 Punkte verteidigen, um sich eine solide Ausgangslage für einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung Rekordhoch zu erhalten. Darunter wäre hingegen zunächst ein Wiedersehen des Korrekturtiefs bei 14.845 Punkten zu favorisieren. Weitere potenzielle Unterstützungen liegen bei 15.042 Punkten und 15.012 Punkten.