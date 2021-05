Der Australische Dollar befindet sich zum US-Dollar ausgehend vom im Jahr 2011 bei 1,1083 USD markierten Rekordhoch in einem ganz langfristigen Abwärtstrend. Im März vergangenen Jahres rutschte der Kurs bis auf ein 17-Jahres-Tief bei 0,5511 USD und startete dort eine dynamische Erholungsrally. Der Aufschwung führte zu einer deutlichen Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. So konnte der Abwärtstrend vom zyklischen Zwischenhoch aus dem Jahr 2018 (0,8136 USD) gebrochen und die 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden werden. Zuletzt ging die Notierung unterhalb des am 25. Februar erreichten 3-Jahres-Hochs bei 0,8007 USD in den Korrekturmodus über. Seit dem am 1. April verzeichneten Tief bei 0,7532 USD konnte ein Aufwärtstrend etabliert werden. Mit dem am Freitag gelungenen Ausbruch über die wichtige Widerstandszone bei 0,7818/0,7826 USD rückt nun perspektivisch das Rallyhoch bei 0,8007 USD wieder in den charttechnischen Fokus. Zwischengeschaltet lässt sich eine relevante Hürde bei 0,7895/0,7906 USD ausmachen. Oberhalb von 0,8007 USD wäre schließlich ein Vorstoß an die langfristig bedeutsame Widerstandszone bei 0,8136/0,8189 USD zu favorisieren. Deren Überwindung würde den Abwärtstrend vom Rekordhoch brechen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über relevante Unterstützungsthemen bei 0,7818 USD, 0,7761 USD und 0,7675-0,7715 USD. Unterhalb der letztgenannten Zone würde das für die Aussie-Bullen konstruktive Chartbild negiert und es müsste zunächst mit Abgaben in Richtung 0,7532 USD, 0,7484 USD und 0,7413/0,7462 USD gerechnet werden.