Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenausklang deutliche Zugewinne verbuchen. Massiv enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA lasteten nur kurzzeitig auf den Kursen. Die Marktteilnehmer fokussierten sich darauf, dass die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Anziehens der geldpolitischen Zügel damit deutlich gesunken ist. Der DAX schloss 1,33 Prozent fester bei 15.400 Punkten. Auf Wochensicht rückte der Leitindex um 1,74 Prozent vor. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 1,12 und 1,25 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 19 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance standen vor allem Konsumwerte, Technologietitel und Einzelhandelswerte in der Anlegergunst oben. Schwächer tendierten lediglich die Sektoren Bau und Rohstoffe. An der DAX-Spitze haussierte adidas nach der Vorlage der Quartalszahlen um 8,42 Prozent. Der fränkische Sportartikelhersteller konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen schlagen und lieferte einen positiven Ausblick ab. Delivery Hero und Infineon gewannen dahinter ohne Nachrichten 3,64 und 3,62 Prozent dazu. Für die Siemens-Aktie ging es nach guten Zahlen und einer Anhebung des Ausblicks um 2,95 Prozent nach oben. BMW stieg nach Zahlen um 0,30 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow zur Schlussglocke um 0,66 Prozent auf ein Rekordhoch bei 34.778 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 konnte um 0,77 Prozent auf 13.720 Zähler zulegen. Alle Sektorenindizes verbuchten Aufschläge. Die größten waren bei Energiewerten und Immobilienaktien zu beobachten. 72 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Es gab 552 neue 52-Wochen-Hochs und 23 Tiefs.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,43 Prozent auf 208,42 Punkte. Besonders deutliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi zu beobachten. Gegen den Trend neigte der Hang Seng Index in Hongkong zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt 0,20 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.417) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den sentix-Konjunkturindex für den Mai. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aurubis, Carl Zeiss Meditec, Deutsche Pfandbriefbank und BioNTech.