Nächste Unterstützungen:

15.348

15.314

15.281

Nächste Widerstände:

15.419

15.460

15.502/15.529



Die Kerzen-Analyse im Stunden- und Tageschart sowie die Wellenstruktur vom gestrigen Hoch signalisieren einen möglichen deutlicheren Rücksetzer nach dem bullishen Ausbruchssignal vom Freitag. Auf Basis des Stundencharts generierte der MACD-Indikator bereits ein Verkaufssignal. Ein Rutsch unter das gestrige Tief würde eine zweite Abwärtswelle in Richtung 15.314 Punkte, 15.281/15.284 Punkte indizieren. In der nachbörslichen Entwicklung wurde das bearishe Szenario bereits umgesetzt und das erstgenannte Ziel auf der Unterseite abgearbeitet. Zur Aufrechterhaltung des kurzfristig konstruktiven Chartbilds müssen die Bullen den Supportbereich 15.197-15.247 Punkte verteidigen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb des letzten Reaktionstiefs bei 15.093 Punkten. In diesem Fall wäre ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Korrekturtief bei 14.845 Punkten einzuplanen. Ein Stundenschluss über der aktuellen Hürde bei 15.419 Punkten ist erforderlich, um ein Anschlusskaufsignal mit Zielen bei 15.460 Punkten und 15.502/15.529 Punkten zu erhalten. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt werden mit möglichen nächsten Zielen bei 15.637-15.703 Punkten, 15.753/15.798 Punkten und 15.911-16.000 Punkten.