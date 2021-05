Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 2.128 Punkten kletterte der Index im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf ein am 16. Februar markiertes Dekadenhoch bei 3.606 Punkten. Seither befindet er sich mittelfristig im Korrekturmodus. In einer ersten Abwärtswelle rutschte er bis auf 3.204 Punkte. Es folgte eine dreiwellige Erholung bis auf 3.555 Punkte. Nach der Ausformung einer bearishen Doji-Kerze am 27. April etablierte der Index erneut einen dynamischen Abwärtstrend. Zum Wochenstart verletzte er die zuvor stützende 100-Tage-Linie. Im gestrigen Handel setzte sich der Abverkauf bis auf ein Tief bei 3.241 Punkten fort, bevor knapp oberhalb der 200-Tage-Linie eine technische Gegenbewegung startete. Eine Ausdehnung der Gegenbewegung in Richtung 3.356 Punkte oder 3.384-3.414 Punkte wäre vorstellbar. Erst mit einem Tagesschluss über der letztgenannten Zone käme es jedoch zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Darunter bleibt eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 3.224 Punkte, 3.204 Punkte und 3.153-3.171 Punkte zu favorisieren. Kann sich der Index nicht spätestens im letztgenannten Bereich stabilisieren, droht eine signifikante Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes. Fortgesetzte Kursverluste in Richtung 3.077/3.108 Punkte, 2.990/3.000 Punkte und 2.905/2.912 Punkte würden in dem Fall nicht überraschen.