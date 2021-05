Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Verkäufer das Kursgeschehen. Dass der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen im Mai auf den höchsten Stand seit über 20 Jahren und damit weit deutlicher als von Experten erwartet geklettert war, konnte keine Käufer anlocken. Mehrere Unternehmen veröffentlichten besser als prognostizierte Quartalszahlen und positive Ausblicke, ohne dass die Kurse der entsprechenden Aktien hiervon profitieren konnten. Die Marktteilnehmer fokussierten sich viel mehr auf die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen und den damit einhergehenden Anstieg der Anleiherenditen. Der DAX schloss 1,82 Prozent tiefer bei 15.120 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 2,06 und 1,92 Prozent. Der Abverkauf war breit angelegt. In den drei genannten Indizes gab es lediglich fünf Gewinner und 92 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 94 Prozent. Kein einziger Wert im DAX schaffte den Sprung ins Plus. E.ON fiel nach der Zahlenvorlage um 0,54 Prozent. Schwächster Titel im Leitindex war nachrichtenlos Delivery Hero mit minus 3,06 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 1,36 Prozent tiefer bei 34.269 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 0,05 Prozent schwächer bei 13.351 Punkten und damit deutlich erholt vom Tagestief (13.095). 71 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 75 neuen 52-Wochen-Hochs standen 95 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Rohstoffwerte zulegen. Am schwächsten tendierten Energiewerte und Finanztitel. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 1,64 Prozent. Der Euro Bund Future schloss 0,41 Prozent schwächer auf einem 3-Monats-Tief bei 169,46 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog um fünf Basispunkte auf ein 14-Monats-Hoch bei minus 0,16 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer und bauten im Handelsverlauf ihr Minus sukzessive aus. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 1,53 Prozent auf 201,42 Punkte nach. Besonders deutliche Verluste zeigte die Börse in Taipeh mit unter Druck stehenden Chip-Werten. Der Leitindex Taiex verzeichnete zwischenzeitlich mit 8,5 Prozent den größten Tagesverlust seit seiner Entstehung im Jahr 1967. Der S&P Future notierte zuletzt 0,72 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.066) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die April-Verbraucherpreisdaten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, Merck KGaA, Deutsche Telekom, RWE, Deutsche Wohnen und Bayer.