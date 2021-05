Nächste Unterstützungen:

15.058

15.007

14.947-14.971

Nächste Widerstände:

15.203-15.238

15.258

15.318-15.348

Mit Blick auf den Stundenchart wird ersichtlich, dass die wenig dynamische Erholung vom Vortagestief bei 15.007 Punkten auf hartnäckigen Widerstand im Dunstkreis der 100-Stunde-Linie und des 50%-Retracements der letzten Abwärtswelle trifft. Die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Abschwungs vom Wochenhoch bei 15.419 Punkten erscheint hoch. Bestätigende Signale hierfür lägen in einer Verletzung der nächsten Supportbereiche bei 15.058 Punkten und 15.007 Punkten. Nächste potenzielle Ziele lauten dann 14.947-14.971 Punkte, 14.835/14.845 Punkte und 14.804/14.814 Punkte. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 15.203-15.238 Punkten per Stundenschluss oder 15.258 Punkte intraday würde hingegen eine Ausdehnung des Erholungstrends in Richtung 15.318-15.348 Punkte signalisieren.