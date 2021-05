Die Aktie der Telefonica Deutschland Holding (WKN: A1J5RX) war im Rahmen einer mehrjährigen Baisse bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes Allzeittief bei 1,72 EUR abgestürzt. Die anschließende Erholungsrally beförderte den Wert dynamisch bis knapp unter das Hoch vom November 2019 (2,92 EUR). Nach einem korrektiven Rücksetzer konnte er oberhalb von 2,10 EUR einen mehrmonatigen Boden ausbilden und mit dem Ausbruch über die Widerstandszone 2,40/2,44 EUR bestätigen. Zuletzt vollzog die Notierung einen Pullback an die steigende 50-Tage-Linie und brach im gestrigen Handel auf ein 10-Monats-Hoch aus. Die Aussicht auf weitere Kursavancen ist gut. Nächster Widerstand befindet sich bei 2,57/2,60 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde die Ziele bei 2,72/2,75 EUR und 2,91/2,92 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zur Bestätigung einer ganz langfristigen bullishen Trendumkehr ist eine nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone erforderlich. Im Erfolgsfall würde ein Vorstoß in Richtung 4,00/4,10 EUR möglich werden. Zwischenziele lauten dann 3,13/3,21 EUR, 3,28 EUR und 3,40 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächsten Support bei 2,40 EUR und 2,30/2,33 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, bleiben die Bullen mittelfristig im Vorteil.