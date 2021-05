Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag anfängliche deutliche Schwäche abschütteln und am Ende Zugewinne verbuchen. Sowohl die Nachrichtenlage als auch die Umsätze waren aufgrund des Feiertages dünn. Stützend wirkte eine freundliche Wall Street. Der DAX schloss 0,32 Prozent fester bei 15.200 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,17 beziehungsweise 0,68 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 49 Gewinner und 46 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Gesucht waren vor allem defensive Werte wie die Versorger. RWE kletterte als stärkster DAX-Wert ohne Nachrichten um 2,38 Prozent. Merck KGaA, FMC und Henkel folgten mit Zugewinnen von 0,85 bis 1,84 Prozent. Schwach tendierten vor allem die Autowerte. BMW büßte 3,11 Prozent ein und hielt damit die rote Laterne im Leitindex. Allerdings war der Großteil des Minus auf den Dividendenabschlag von 1,90 EUR zurückzuführen. Continental und Daimler verloren 1,15 respektive 0,95 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 1,29 Prozent fester bei 34.021 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,82 Prozent auf 13.109 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. 45 neuen 52-Wochen-Hochs standen 88 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance wies lediglich der Energiesektor ein Minus auf. Hier belasteten deutlich fallende Ölpreise. Am stärksten gesucht waren Versorger und Industriewerte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 1,15 Prozent auf 200,22 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt 0,43 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.281) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf das Protokoll der letzten EZB-Sitzung sowie auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Knorr-Bremse und Encavis.