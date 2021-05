Diese Analyse wurde am 14.05.2021 um 08:25 Uhr erstellt.

Der DAX sackte gestern zur Eröffnung ab und rutschte anschließend weiter bis auf ein in der zweiten Handelsstunde markiertes 2-Monats-Tief bei 14.816 Punkten. In der dort befindlichen Supportzone kam Kaufinteresse in den Markt. Der Index formte eine bullishe Hammer-Kerze im Stundenchart und startete eine sehr dynamische Rally, die die Notierung bis zum späten Handel auf ein 2-Tages-Hoch bei 15.236 Punkten ansteigen ließ.