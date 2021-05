Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein im März notiertes 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Nach einer kräftigen Erholung bis knapp unterhalb des Rekordhochs prägt aktuell eine etablierte Range zwischen 252,05 EUR und 306,80 EUR das mittelfristige Kursgeschehen. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild konnte sich der Wert nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 7. Mai von der unteren Begrenzung der Stauzone deutlich absetzen und mit einer bullishen Kurslücke die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage überspringen. Seither befindet er sich im Konsolidierungsmodus. Die Aussichten auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung 306,80 EUR sind gut, solange der kurzfristig kritische Support bei aktuell 275,45-277,15 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 306,80 EUR sowie anschließend über die darüber befindliche Widerstandszone bei 311,70/317,45 EUR würde das übergeordnete technische Bild aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 360 EUR nahelegen.