Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger zum Wochenschluss den zweiten Tag in Folge in Kauflaune. Der DAX stieg um 1,42 Prozent auf 15.417 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 1,40 und 1,31 Prozent. Die Rally war breit angelegt. In den drei genannten Indizes gab es 86 Gewinner und elf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 93 Prozent. Stärkste Sektoren waren Industrie, Technologie und Automobile. Siemens Energy verbesserte sich an der DAX-Spitze um 4,91 Prozent. MTU und Infineon kletterten dahinter um 3,47 und 3,10 Prozent. Bayer büßte als Schlusslicht 1,36 Prozent ein. Encavis haussierte im MDAX nach Quartalszahlen dank eines bestätigten Jahresausblicks um 4,28 Prozent.

An der Wall Street dominierten trotz schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten (Industrieproduktion, Verbraucherstimmung, Einzelhandelsumsatz) ebenfalls die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial schloss 1,06 Prozent fester bei 34.382 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,16 Prozent auf 13.393 Zähler nach oben. 78 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. 135 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten gesucht waren Energiewerte und Technologietitel. Der Dollar litt unter den schwachen Konjunkturdaten. EUR/USD kletterte über die Marke von 1,21 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,18 Prozent auf 201,17 Punkte. Deutlich aufwärts tendierte der chinesische CSI 300 trotz schwächer als erwarteter Konjunkturdaten. Kräftige Abgaben waren an den Börsen in Taiwan und Japan zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,28 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.409) ein leicht schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Empire State Manufacturing Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ryanair und Aumann.