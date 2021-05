Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im vergangenen Oktober markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR und befindet sich seither im Erholungsmodus. Nach einer ersten Erholungswelle bis auf 56,84 EUR durchlief der Anteilsschein eine seitwärts gerichtete Korrektur um die 200-Tage-Linie. Mit dem jüngsten Kursschub gelang in der vergangenen Woche mit einer langen bullishen Tageskerze der Ausbruch aus der dabei ausgebildeten symmetrischen Dreiecksstruktur auf ein 9-Monats-Hoch. Zuletzt konsolidierte der Wert diesen Aufwärtsimpuls. Das technische Bild im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster bleibt bullish, solange der Support bei 54,64 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein Tagesschluss oberhalb von 57,73 EUR würde den jüngsten Ausbruch bestätigen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 59,55 EUR und 60,36/60,75 EUR ermöglichen. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in die Zone 62,29-64,76 EUR vorstellbar. Die ganz langfristig kritische Widerstandszone befindet sich aktuell bei 78,34/84,00 EUR. Mit Blick auf die Unterseite würde ein signifikanter Rutsch unter 54,64 EUR einen anschließenden Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei aktuell 51,59-52,91 EUR nahelegen.