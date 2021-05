Diese Analyse wurde am 18.05.2021 um 08:40 Uhr erstellt.

Der DAX schwang sich gestern im frühen Handel bis auf ein 4-Wochen-Hoch bei 15.482 Punkten hinauf und näherte sich damit der am 19. April markierten Bestmarke (15.502) bis auf wenige Punkte an. Den Rest des Tages pendelte er nach Gewinnmitnahmen um den Vortagesschluss und verabschiedete sich mit 15.397 Punkten in den Feierabend.