Nächste Unterstützungen:

15.344-15.381

15.223-15.262

15.092

Nächste Widerstände:

15.502/15.538

15.637

15.688/15.764

Per Tagesschluss (15.387) blieb der Index unterhalb des alten Rekordhochs vom 19. April (15.502), so dass der gestrige Ausbruch als Fehlausbruch beziehungsweise Bullenfalle zu werten ist. Die gebrochene Abwärtstrendlinie konnte per Tagesschluss jedoch noch knapp verteidigt werden. Eine Ausdehnung der laufenden Konsolidierung sollte fest eingeplant werden. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supportbereiches 15.344-15.381 Punkte würde die Zone 15.223-15.262 Punkte als potenzielles Korrekturziel aktivieren. Ein signifikanter Rutsch darunter würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben und potenzielle Abwärtsziele bei 15.092 Punkten und 14.803-14.845 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Der kurzfristig kritische Widerstand befindet sich bei 15.502/15.538 Punkten. Ein Tagesschluss darüber würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und ein Anschlusskaufsignal generieren. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 15.637 Punkte, 15.688/15.764 Punkte und 15.911-16.000 Punkte.