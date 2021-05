Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) war nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 98,80 EUR im Januar 2018 in einen Bärenmarkt übergegangen, der sie bis auf ein im März 2020 markiertes Dekadentief bei 37,36 EUR zurückwarf. Seither weist der übergeordnete Trend wieder aufwärts. Zuletzt verzeichnete der Anteilsschein nach einer zweiten mittelfristigen Aufwärtswelle ein 2-Jahres-Hoch bei 72,88 EUR und ging dort in den Korrekturmodus über. Aktuell testet er das am 3. Mai verzeichnete Korrekturtief bei 66,37 EUR erneut. Mit Blick auf das Handelsvolumen und die südwärts drehenden gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage sollten ein Rutsch unter die bis 65,80 EUR reichende Supportzone und damit eine Ausdehnung der Korrektur eingeplant werden. Potenzielle Korrekturziele lauten in diesem Fall 64,50 EUR und 62,56/62,58 EUR. Die steigende 200-Tage-Linie befindet sich derzeit bei 61,70 EUR. Spätestens dort sollte sich die Aktie stabilisieren, um das langfristige Chartbild nicht einzutrüben. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 68,69-70,05 EUR und 71,05 EUR ausmachen. Darüber würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen mit möglichem nächstem Ziel 72,88-74,61 EUR.