Nächste Unterstützungen:

14.961

14.803-14.845

14.770-14.780

Nächste Widerstände:

15.182-15.227

15.318-15.375

15.402/15.415

Eine Ausdehnung der technischen Erholung an die nächste Widerstandsregion 15.182-15.227 Punkte dürfte im frühen Handel anstehen. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs darüber, idealerweise per Stundenschluss, um das Chartbild leicht aufzuhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 15.318-15.375 Punkte zu ermöglichen. Dort befinden sich die Oberkante der gestrigen Kurslücke, das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Allzeithoch sowie die interne Abwärtstrendlinie vom am 19. April verzeichneten Hoch. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant (Schlusskursbasis) überwunden wird, bleibt der Index anfällig für eine anschließende Fortsetzung des Abschwungs in Richtung zunächst 14.803-14.845 Punkte. Eine Bestätigung hierfür entstünde mit einem Rutsch unter das gestrige Tief bei 14.961 Punkten.