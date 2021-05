Die im DAX notierte Aktie von Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im März vergangenen Jahres im Rahmen des Corona-Crashs ein 2-Jahres-Tief bei 76,22 EUR markiert. Seither konnte das Papier wieder einen übergeordneten Aufwärtstrend etablieren. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ist eine Seitwärtskorrektur unterhalb des unlängst notierten Rekordhochs bei 150,10 EUR und oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie auszumachen. Nach einem mehrwöchigen Rücksetzer von dieser Bestmarke bis auf 134,50 EUR kam es im gestrigen Handel zu einem bullishen Ausbruch per Kurslücke über die entsprechende Abwärtstrendlinie und weitere relevante Widerstandsthemen. Kurzfristig könnte die erreichte Widerstandszone bei 146,42-147,20 EUR Anlass für eine Verschnaufpause oder einen Rücksetzer in Richtung der gestrigen Kurslücke bieten. Solange der Support bei 142,80 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen jedoch im Vorteil. Das kurzfristige Kursziel lautet 149,00-150,10 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Wochenschluss, würde den primären Aufwärtstrend bestätigen und mögliche Extensionsziele bei 154,34 EUR, 155,86-156,68 EUR und 158,00-159,74 EUR in den Fokus rücken. Ein Rutsch unter das jüngste Konsolidierungstief bei 140,15 EUR wäre hingegen kurzfristig bearish zu werten und würde einen zeitnahen Test der aktuell bei 134,05 EUR verlaufenden 200-Tage-Linie nahelegen.