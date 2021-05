Nächste Unterstützungen:

15.225-15.269

15.102

14.961

Nächste Widerstände:

15.370/15.372

15.402/15.415

15.502/15.538

Die Notierung hat nun eine kurzfristig kritische Ziel- und Widerstandszone erreicht. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Anstieg über 15.372 Punkte per Stundenschluss gelingt. Im Erfolgsfall würde das technische Bias von bearish auf neutral drehen. Ein erneuter schneller Vorstoß in Richtung der übergeordnet relevanten Widerstandszone bei 15.502/15.538 Punkten würde dann möglich. Zwischengeschaltet lässt sich eine Fibonacci-Widerstandszone bei 15.402/15.415 Punkten ausmachen. Sollte der Index hingegen an der aktuellen Hürde scheitern und südwärts drehen, kann die jüngste Erholung noch unproblematisch als klassische abc-Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend vom Rekordhoch gewertet werden. Bestätigungen für dieses bearishe Szenario lägen in einer Verletzung der beiden nächsten Unterstützungsbereiche bei 15.225-15.269 Punkten und vor allem 15.102 Punkten. In diesem Fall lauten nächste Abwärtsziele 14.961 Punkte und 14.803-14.845 Punkte.